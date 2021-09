FC Bayern vs. Fürth: Julian Nagemann mit Gelber Karte nach Wortgefecht

Beim Sieg in Fürth gerät Bayern-Coach Julian Nagelsmann in Rage über eine Schiedsrichter-Entscheidung - und kassiert eine Verwarnung. Auch Pavard bekommt sein Fett weg.

Waren sie aber nicht: Als an der rechten Außenbahn, unweit der Coaching Zone des Rekordmeisters, Fürths Jeremy Dudziak zunächst von Joshua Kimmich und danach auch noch von Leon Goretzka nach Auffassung von Schiedsrichter Robert Schröder deutlich zu hart angegangen wurde und der somit auf Foul entschied, da packte Julian Nagelsmann die Wut.

Lautstark ereiferte sich der Bayern-Coach in Richtung des Unparteiischen aus Hannover: „Was denn?!“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann holt sich Gelb ab nach Schiri-Wortgefecht

Oder nicht zugeordnet werden konnten. Deutlich zu hören indes während der TV-Übertragung bei DAZN , als das Streaming-Portal die Szene des Duells um Dudziak, Kimmich und Goretzka gerade in der Wiederholung zeigte: „Haltet doch die Fresse, ey!“

So oder so: Nagelsmanns Reaktion und Reklamieren waren zu viel des Widerspruchs. Schiedsrichter Robert Schröder verwarnte den 34-Jährigen, was diesen ziemlich verärgerte.