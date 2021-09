Ski Alpin: Alice Merryweather - linkes Knie ebenfalls zerstört

Die Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt von 2017, die bereits die vergangene Saison wegen einer Essstörung aussetzen musste, zeigte sich jedoch kämpferisch: „Wenn ich mein Gehirn neu verdrahten kann, kann ich auch Knochen und Bindegewebe verheilen lassen.“

Nun ergab eine weitere Untersuchung in Park City, dass auch ihr linkes Knie komplett zerstört ist. Kreuzbandriss, Innenbandriss, Meniskusschaden - so ziemlich alles, was im Knie kaputt gehen kann, ist zerstört.