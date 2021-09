Golf: Jordan Spieth verblüfft beim Ryder Cup mit Zauberschlag

Jordan Spieth verliert sein Match gegen das europäische Duo Jon Rahm und Sergio Garcia. Aber mit seinem Schlag an Loch 17 verblüfft er die komplette Golfwelt.

Was für ein Schlag!

Im ersten Match des Tages trat er mit Justin Thomas gegen das europäische Duo Jon Rahm und Sergio Garcia an und geriet an Loch 17 gehörig in die Bredouille. Der Ball landete neben der Bahn auf einer fast senkrecht abfallenden Böschung.