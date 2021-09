FC Liverpool: Klopp und Kapitän Milner laut Klavan dicht vor Prügelei

An sich sind die beiden ja ein Herz und eine Seele, lassen nichts aufeinander kommen.

Doch nun wurde bekannt, dass es zwischen Jürgen Klopp und James Milner beim FC Liverpool im Januar 2017 offenbar beinahe zu einer Prügelei in der Kabine gekommen wäre. ( NEWS: Alles zur Premier League)

FC Liverpool: Klopp und Milner prügeln sich fast

„Rund um Weihnachten und Anfang Januar herrschte bei uns der größte Druck. Und einmal - ich weiß nicht mehr genau, gegen wen wir gespielt haben, ich glaube auswärts in Sunderland - hätten Klopp und Milner beinahe eine körperliche Auseinandersetzung gehabt“, wird Klavan, ehemals auch beim FC Augsburg, in mehreren Medien zitiert.

„Es war die Zeit rund um den Boxing Day in England und sie hätten beinahe gegeneinander gekämpft. Aber Milner ist dann zurückgewichen“, so der 35-Jährige weiter, der zwischen 2016 und 2018 an der Merseyside kickte.