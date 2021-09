2. Bundesliga: Regensburg gewinnt gegen Aue, Heidenheim feiert Sieg gegen Darmstadt

Zum Auftakt des achten Spieltags der 2. Bundesliga gelingt Jahn Regensburg der Sprung an die Tabellenspitze. Das Überraschungsteam bezwang das Schlusslicht aus Aue mit 3:2 (2:0) und verschärfte fünf Tage nach dem Rauswurf von Coach Alexej Schpilewski die Krise bei den Sachsen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Im zweiten Spiel des Abends konnte der FC Heidenheim nur einen von zwei gegebenen Elfmetern verwandeln, gewann jedoch ein ausgeglichenes Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt besiegte die Hessen mit 2:1 (1:0) und schob sich mit dem dritten Erfolg in Serie auf Rang zwei vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Den Gastgebern bot sich in Heidenheim vor 5095 Zuschauern schon in der Anfangsphase die große Chance zur Führung. Doch Tim Kleindienst setzte einen Elfmeter an den Pfosten (14.). Nachdem auch Jan Schöppner die Führung für Heidenheim vergeben hatte (18.), kam Darmstadt besser ins Spiel.