FC Barcelona: Koeman mit Zwei-Spiele-Sperre für Rote Karte

Koeman am Abgrund: Darum steht der Barca-Coach vor dem Aus

Es kommt einfach keine Ruhe rein und heizt die ohnehin schon verfahrene Situation und Personalie nur noch weiter an: (HINTERRGRUND: Barcas Verrat am eigenen Fußball)

Koeman: Barca-Coach mit Zwei-Spiele-Sperre

Denn bei der Barca-Nullnummer in Andalusien fanden die Gäste sportlich erneut nicht in die Spur. „Agonie“ titelte die spanische Sport-Tageszeitung AS, die Kollegen von Sport fassten die Begegnung unter der Überschrift „Frustration“ zusammen.