NFL: Liga verkündet Playoff-Revolution - Wild-Card-Game am Montag geplant

Mit 18 Spieltagen geht die aktuelle Spielzeit bereits in die Geschichte der NFL ein. Nun verkündet die Liga eine weitere Revoution in den Playoffs.

In diesem Jahr soll erstmals ein Wild-Card-Spiel am Montag zur besten Sendezeit stattfinden. Bereits in der vergangenen Saison gab es sechs Wild-Card-Spiele, damals waren jedoch jeweils drei Spiele am Samstag und Sonntag terminiert. 2020 kam ein Montagsspiel nicht in Betracht, da es mit der nationalen Meisterschaft im College-Football kollidiert wäre. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)