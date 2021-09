Formel 3: David Schumacher verpasst Punkte - Hauger holt Titel

Der Name Schumacher: "Ansporn für alle anderen!"

Ein Norweger vom Team Prema gewinnt erstmals den Titel in der Formel 3 gewonnen. David Schumacher verpasst die Punkte.

Der Norweger Dennis Hauger (Prema) hat erstmals den Titel in der Nachwuchsrennserie Formel 3 gewonnen.

Der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher hatte an den vergangenen Rennwochenenden mit vielen Top-10-Ergebnissen aufsteigende Tendenz gezeigt.

Das Auftaktrennen der Formel 3 in Sotschi hätte eigentlich am Samstagmorgen stattfinden sollen, aufgrund der Wetteraussichten wurde es kurzfristig aber auf Freitag verlegt.

Am Samstagmittag (12.40) und am Sonntagmorgen (8.55) sind noch zwei weitere Rennen der Formel 3 in Sotschi geplant, es sind die letzten der Saison.