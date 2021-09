Tennis: Gojowczyk im Halbfinale von Metz

Tennisprofi Peter Gojowczyk erreicht in Metz zum zweiten Mal in diesem Jahr das Halbfinale eines ATP-Turniers.

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat in Metz zum zweiten Mal in diesem Jahr das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. ( NEWS: Alles zum Tennis)

Der 32 Jahre alte US-Open-Achtelfinalist aus München, der im Frühjahr schon in Montpellier in der Runde der letzten Vier stand, schlug den US-Amerikaner Marcos Giron 3:6, 6:1, 6:3.

Der frühere Davis-Cup-Spieler agiert aktuell auf starkem Niveau, erreichte in New York sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier und kann in Frankreich an die Leistungen anknüpfen.