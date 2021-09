Ans Flugzeug geklebt: Paralympics-Sieger muss ins Gefängnis

Brown beteiligte sich im Oktober 2019 an einer Aktion © AFP/SID/DANIEL LEAL-OLIVAS

Ein schwer sehbehinderter Paralympics-Sieger muss wegen Störung des Flugverkehrs in Großbritannien ins Gefängnis.

Der Nordire James Brown (56), zweifacher Goldmedaillengewinner im Bahnrad 1984 in New York, hatte sich während einer Aktion der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion im Oktober 2019 auf dem London City Airport an einem Flugzeug festgeklebt. (NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen)