FC Barcelona: Ronald Koeman kehrt Tiki-taka mit Flankenrekord den Rücken

Was der Coach vergaß: Die legendäre Spiel-Identität der Katalanen heißt „Tiki-Taka“.

Koeman am Abgrund: Darum steht der Barca-Coach vor dem Aus

Barca schlägt gegen Granada mehr als 50 Flanken

Doch zunächst zurück zum Granada-Spiel: Nach dem frühen 0:1-Rückstand schlug Barca die Bälle gegen den Außenseiter reihenweise hoch in den Strafraum. Die Folge: Mehr als 50 Flanken wurden am Ende gezählt. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan La Liga)

So viele hohe Hereingaben wurden bei Barca seit Mitte der Nullerjahre nicht mehr notiert!

Koeman mit bizarrer Pressekonferenz

Zuvor hatte der Innenverteidiger neben dem ebenfalls gelernten Abwehrmann Gerard Piqué und dem Stürmer Luuk de Jong im Strafraum von Granada vor allem in der Schlussphase auf die hohen Hereingaben gewartet.

Viele Fans des Klubs hat der neue und wenig erfolgreiche Spielstil bereits in den vergangenen Wochen vertrieben. So waren beim Tabellenachten von La Liga gegen Granada nur noch 28.000 Zuschauer im Camp Nou.

Immerhin 13.000 Tickets mehr hätte der Klub, der gegen den FC Bayern beim 0:3 in der Champions League chancenlos war , verkaufen dürfen.

Kritik am Spielstil und Fragen nach den Gründen für den Fan-Schwund will Koeman aber wohl nicht hören. Zwei Tage nach dem Remis untersagte er bei einer bizarren Pressekonferenz Fragen der Journalisten und las eine Erklärung vor, in der er Geduld für den Neuaufbau einforderte.