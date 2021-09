2. Bundesliga heute: Regensburg, Aue, Heidenheim, Darmstadt LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Tabellenzweite Jahn Regensburg muss am Freitagabend gegen Schlusslicht Erzgebirge Aue ran. Außerdem trifft der 1. FC Heidenheim auf Darmstadt 98.

Nach dem Trainerbeben in der abgelaufenen Woche stehen in der 2. Bundesliga drei Kellerkinder unter Zugzwang und am 8. Spieltag einige spannende Partien auf dem Programm.