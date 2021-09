VfB Stuttgart: Matarazzo stellt vor Bochum-Spiel Charakterfrage

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Bochum fordert Stuttgart-Trainer Matarazzo eine Reaktion seiner Mannschaft.

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat seine Spieler vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger VfL Bochum am Sonntag in die Pflicht genommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

VfB Stuttgart: Matarazzo will „Reaktion“ sehen

„Es war nicht alles so rosig in den letzten Wochen, es war Sand im Getriebe. Jetzt geht es darum, eine Reaktion zu zeigen. Das ist eine Charakterfrage“, sagte der Coach am Freitag. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)