Formel 1: Max Verstappen startet vom letzten Platz - Strafe wegen Motor-Wechsel

Max Verstappen hat nach Startplatz-Strafe für Sotschi ohnehin schon einen Nachteil - Red Bull pokert nun und nimmt dafür beim Russland-GP den letzten Platz im Grid in Kauf.

Der Niederländer wird beim Rennen in Sotschi wegen einer weiteren Strafe vom letzten Startplatz aus ins Rennen gehen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Verstappen bekommt neuen Motor und muss nach hinten

Hintergrund: Red Bull tauscht bei Verstappen erneut den Motor - was auch ein taktisches Manöver ist.

Weil das Höchstmaß von drei Antrieben pro Saison damit überschritten wurde, rutscht Verstappen in Russland ganz ans Ende des Feldes.

Crash mit Hamilton: Verstappen ohnehin weiter hinten

Aufgrund eines Unfalls der Titelrivalen beim vergangenen Rennen in Monza wäre Verstappen in Sotschi ohnehin um drei Startplätze zurückversetzt worden.

Zudem hat Mercedes auf der Strecke am Schwarzen Meer Vorteile, seit 2014 gewannen die Silberpfeile hier jedes Rennen.

Taktik von Red Bull: Darum tauscht Verstappen Motor

In einem Rennen, in dem die Chancen ohnehin gering sind, nimmt Red Bull die Rückversetzung nun bewusst in Kauf. „So stehen wir gut da für den Rest des Jahres“, sagte Teamchef Christian Horner.