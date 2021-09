Deutschland spielt um die europäische Cricket-Krone: Die European Cricket Championship im spanischen Malaga ab Montag täglich live auf SPORT1+

Ismaning, 24. September 2021 – Auf dem Cartama Cricket Oval im spanischen Malaga kämpfen bis zum 8. Oktober 15 Nationen um den Sieg bei der ersten Auflage der European Cricket Championship (ECC): SPORT1+ ist bei der Cricket-Europameisterschaft mittendrin und zeigt bis zum Endspiel mehr als 55 Livestunden des Turniers, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie die anschließende Finalwoche. Zudem werden die Partien auch auf der neuen Multisport-Streaming-Plattform sport1extra.de angeboten. Deutschland startet am Montag, 27. September, live ab 08:55 Uhr auf SPORT1+ gegen Italien, anschließend steht live ab 12:55 Uhr das Duell gegen die englische Auswahl an. Die Turnier-Teilnehmer sind in drei Gruppen aufgeteilt, aus denen sich jeweils die beiden besten Mannschaften für die Finalwoche qualifizieren. Die deutsche Cricket-Auswahl bekommt es in der Gruppe C mit England, Italien, Finnland und Tschechien zu tun.

Schlüsselspieler des deutschen Teams sind Harmanjot „Rohit“ Singh und Abdul-Shakoor Rahimzei. Singh führt das Team als Kapitän an. Rahimzei kam als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland und ist inzwischen wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Beide spielten schon bei der U19 Nationalmannschaft und sind im Kader für die WM-Qualifikation in drei Wochen.

Bei der European Cricket Championship 2021 (ECC) wird im T10 Modus gespielt. Dabei absolvieren die Teams ein einziges Inning, das 90 Minuten dauert. In jeder Gruppe wird zunächst eine Doppel-Runde ausgetragen, danach folgt ein Playoff-Duell. Aus der Gruppe A haben sich bereits Gastgeber Spanien und Belgien für die Finalwoche qualifiziert. Derzeit läuft die Gruppe B mit den Niederlanden, Österreich, Ungarn, Portugal und Rumänien. Die Gruppe C mit Deutschland greift zuletzt ins Turniergeschehen der Cricket-EM ein.

Nach dem Auftakt gegen Italien und England ist Deutschland am Dienstag, 28. September, live ab 12:55 Uhr auf SPORT1+ erstmals gegen Tschechien gefordert, bevor es live ab 16:55 Uhr erneut gegen England geht. Am Mittwoch, 29. September folgt für das deutsche Cricket-Team live ab 10:55 Uhr das zweite Duell gegen Tschechien und live ab 16:55 Uhr die erste Begegnung gegen Finnland. Am Donnerstag, 30. September, geht es für Deutschland in den letzten Gruppenspielen live ab 12:55 erneut gegen Finnland und live ab 16:55 Uhr abschließend gegen Italien. Am Freitag, 1. Oktober, folgen die entscheidenden Playoff-Spiele, um sich für die Finalwoche zu qualifizieren, die ab Montag, 4. Oktober, ausgetragen wird. Das Endspiel steigt dann am Freitag, 8. Oktober, live ab 16:55 Uhr.