Eintracht Frankfurt: Zoff um Fabio Blanco! Toptalent vor Abschied

So lief die Glasner-Rückkehr in Wolfsburg

Am Mittwochvormittag bei der öffentlichen Trainingseinheit von Eintracht Frankfurt gab es den Moment, der für Fabio Blanco das Fass endgültig zum Überlaufen brachte.

Eintracht-Coach Glasner bei Blanco falsch informiert

Sonderlich gut informiert zeigte sich Glasner zudem nicht, als er bei der Pressekonferenz erklärte: „Fabio kommt aus der U17 von Valencia ohne Erfahrung im Erwachsenenfußball in die Bundesliga, eine Top-Liga in Europa, zu einem Klub, der international spielt.“

Das stimmt so allerdings nicht.

Blanco kam als Stammspieler aus der U19 des Klubs, er entschied sich ganz bewusst für das Projekt bei der Eintracht. Er wollte zeitnah den nächsten Schritt gehen, sich schnellstmöglich durchsetzen und erste Profiminuten in der Bundesliga sammeln. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Doch die Chancen dafür sind inzwischen schwindend gering, Blanco spielt er bei der U19 in der Junioren-Bundesliga mit, eine zweite Mannschaft hat die Eintracht nicht.

Blanco erfährt von Nicht-Nominierung aus der Presse

Die noch sieglose Eintracht ist aus dem DFB-Pokal geflogen, in der Bundesliga werden dringend Punkte benötigt und für die Europa League ist Blanco nicht nominiert. Dies erfuhr das Talent aus der Presse, ein persönliches Gespräch gab es SPORT1 -Informationen zufolge nicht.

Statt einen hochbegabten Spieler peu à peu heranzuführen, versauert er in Frankfurt auf der Tribüne. Statt Blanco weiterzubringen und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Marktwerte zu generieren, geht der Blick nach SPORT1-Informationen stattdessen in Richtung vorzeitige Trennung im Winter. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)