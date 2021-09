FC Bayern bei Greuther Fürth: Debakel-Gefahr für Aufsteiger | Kolumne

Nachdem ich kürzlich Leipzigs Untergang in Manchester so schön vorausgesagt habe, wage ich nun die nächste Gemetzel-Prognose: Greuther Fürth gegen FC Bayern, das Freitagsspiel.

Fürth vs. Bayern: Die absurden Wettquoten

Tipico kennt sich halt aus: Zwei Tore schießt Robert Lewandowski schon zum Frühstück. Für ein Fürther 2:0, das im Jahr 2021 so wahrscheinlich ist wie der Ballon d‘Or für einen HSV-Profi, gäbe es bei 100 Euro Einsatz 20.000 Euro zurück.

Die ganze Schieflage, aufgeschlüsselt in einer komplizierten mathematischen Berechnung: Die 13 Gegentreffer, die Fürth an bisher fünf Spieltagen ertragen musste, stehen hochgerechnet für 88,4 Einschläge in dieser Saison.