Fortnite feiert Vierjähriges mit besonderem Event

Wie jedes Jahr feiert Fortnite den Geburtstag auch im Spiel. So gibt es dieses Mal zum 4-jährigen Jubiläum neue Items und eine Abstimmung, an der jeder teilnehmen kann.

Es ist wieder so weit, Fortnite feiert Geburtstag. Schon seit 4 Jahren darf die Community das Spiel genießen, die Erfolgsgeschichte wird nach wie vor weitergeschrieben.

So wird auch im Spiel gefeiert und Epic dankt der Community nicht nur mit Items, sondern auch mit einer Abstimmung. Worum geht es in dieser? Die Spieler können sich zwischen zwei Sachen entscheiden, die sie auf der Map deutlich mobiler und flexibler agieren lassen. Der Shockwave Launcher und das Rift-To-Go sind die beiden Auswahlmöglichkeiten, die ein Charakter aus dem Spiel namens Chipmanski anbietet.

Alles im Geburtstagsdesign: Neue Items in Fortnite

Die Geburtstagsfeier hat auch auf das Spiel positive Auswirkungen. Neben dem feierlichen Design können Spieler Geburtstagsgeschenke werfen, in denen sich Loot versteckt. Diese kennt man aus den vergangenen Jahren bereits, sie kamen bei der Fortnite-Community als Ergänzung zu Kisten und Loot Drops extrem gut an. Zusätzlich gibt es auch Geburtstagskuchen, die man schon aus den vergangenen Jahren kennt, welche über die gesamte Map verteilt sind und leider nur virtuell gegessen werden können.

Die gepanzerte Wand ist ein weiteres neues Item in Fortnite, ganz unabhängig von der Geburtstagsparty. Sie ermöglicht Spielern, sich besser verteidigen zu können, da diese extrem viel HP hat. Wer also im Spiel von allen Seiten befeuert wird, sollte die gepanzerte Wand bauen und sich somit besser schützen. Die neue Wand findet man hauptsächlich in Loot Drops, aber teilweise auch als normalen Loot auf dem Boden.