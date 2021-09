AvD Motor & Sport Magazin mit Lucas Auer und Christian Danner LIVE im TV

Auer und Danner zu Gast

Doch nicht alle jungen Talente haben es so weit geschafft wie die Haas-Rookies. Viele sind ohne Cockpit! Es werden spannende Fragen diskutiert: Wie hat sich David Schumacher in der F3 geschlagen? Was macht Lirim Zendeli in der Formel 2 und wie kann die Formel 1 es schaffen, mehr junge Fahrer aus den Nachwuchsklassen in die Königsklasse des Motorsports zu überführen? (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)