Call of Duty: Vanguard – Volk Setup & Loadout

Die Beta von CoD: Vanguard gab der Community einen Einblick in das Spiel – aber vor allem auch auf die neuen Waffen. Das ist das beste Setup für die Volk in Vanguard.

Die Beta von Call of Duty: Vanguard ist vorbei und konnte einige gute Eindrücke bei der Community hinterlassen. Die Schwächen der Alpha wurden ausgebessert, die neuen Maps und Modi wurden in der Open Beta gerne gespielt.

Aber wie das so ist mit Shootern: Die Waffe entscheidet das Spiel. Vanguard ist nur so mit klassischen Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg überfüllt, die vielen Aufsätze machen jeden Spieler zum Setup-Spezialisten. Aber um das Maximum aus einer Waffe holen zu können, muss man auch die richtige Wahl treffen. Bei der Volk ist das nicht anders: Das Sturmgewehr zählt zu den besten seiner Art – und kann mit ein paar Handgriffen sogar noch stärker werden.

Das beste Setup und Loadout für die Volk

Leider war die Volk das letzte Sturmgewehr, das man in der Beta freischalten konnte, es musste also einiges an Zeit investiert werden. Am Anfang lässt sie sich schwer kontrollieren, die ersten Aufsätze machen das Handling der Waffe aber besser.