Vorstellung Di Salvo: Stefan Kuntz wollte Trainerteam der U21 in die Türkei mitnehmen

„Es geht den Weg fortzuführen. Es gibt erstmal keinen Grund, etwas zu ändern. Wir waren sehr erfolgreich“, machte Di Salvo am Freitag bei seiner Vorstellungs-PK klar. Doch Kuntz hätte diesen Weg mit seinem Co-Trainer gerne in der Türkei fortgesetzt.

Di Salvo: „Haben uns in die Augen gesehen und das gleiche gedacht“

„Auch ein Dank an Stefan für die gute Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren. Wir drücken ihm die Daumen, dass es in der Türkei genauso gut läuft“, schickte Di Salvo Grüße in die Türkei. Damit es auch bei der U21 genauso gut weiterläuft, will er viel fortführen, aber auch das ein oder andere verändern.