Serie AC: Neapel Tabellenführer - Italiens Medien denken an Maradona-Zeit

Die SSC Neapel ist in Italien das Team der Stunde. Das Team von Luciano Spalletti steht an der Spitze der Serie A - und wird gefeiert.

Die Hoffnungen auf Neapels ersten Scudetto seit 1990 - damals mit Argentiniens Superstar Diego Armando Maradona - und den dritten in der Vereinsgeschichte wachsen in der Vesuvstadt.

Erinnerungen an Maradona-Zeit

„Wie zu Maradonas Zeit: Neapel wieder an der Serie-A-Spitze. Erinnerungen an die goldenen Jahre Diegos beflügeln die Tifosi“, kommentierte die Gazzetta dello Sport . „Ein neapolitanischer Orkan fegt Sampdoria weg. Die Mannschaft spielt mit Persönlichkeit und Intelligenz: Unter der Führung von Coach Luciano Spalletti hat Neapel eine unerwartete Reife errungen“, urteilte der Corriere dello Sport .

„Acht Tore in zwei Auswärtsspielen. Die Neapolitaner sind eine Tornado: Große Klubs wie Inter und Mailand müssen sich in Acht nehmen. Neapel träumt wieder von Maradonas Zeiten“, schrieb Tuttosport. „Nach 30 Jahren kann Neapel zum Scudetto greifen“, so der Corriere della Sera.