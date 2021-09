Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zum FC Bayern? So plant er die Zukunft

Ferdinand feiert Rüdiger

Rüdiger, sagte Ferdinand, habe eine „riesige Wirkung“ auf seine Mitspieler. Das belegen auch die Zahlen: In 32 Spielen unter Thomas Tuchel stand mit ihm 21-mal die Null, die Fans der Blues verehren Rüdiger als „Mr. clean sheet“ und „Fels“ in der blauen Abwehrmauer. „Ich habe mich noch nie besser gefühlt“, sagt Rüdiger.

Rüdiger unter Lampard frustriert

Der Triumph in der Champions League an der Seite von Kai Havertz und Timo Werner, die Erfolge in Europa League, Supercup und FA Cup haben Rüdigers Gier nur noch mehr angefacht. Sein nächstes Ziel: der Titel in der „besten Liga der Welt“.