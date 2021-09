FC Barcelona: Presse spottet, Spieler träumen - Cádiz als neuer Tiefpunkt!

Nach dem 0:0 gegen Cadiz greift die spanische Presse den FC Barcelona an. Die Spieler sorgen mit Titelansagen für Aufsehen.

Beim FC Cádiz kommt Barca nicht über ein 0:0 hinaus. Die ernüchternde Bilanz nach sechs Spielen in La Liga damit: neun Zähler, Rang sieben und sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Marca: Barca ist „ein Witz“

„Barcas Mängel zeigen sich in Cádiz erneut. Die Blaugrana waren wieder einmal eine verwirrte Mannschaft ohne Glanz“, fand die Mundo Deportivo . (DATEN: Spielplan von La Liga)

Und die As meinte vielsagend: „Barca fällt ins Koma. Koemans Barca ist erschöpft, quält sich, verliert die Lebensgeister und es droht ein Multiorganversagen. Die Mannschaft befindet sich in einem Koma-Zustand. Und das Ärzteteam ist dabei, das Todesurteil für ein Projekt zu unterschreiben, das hoffnungslos erscheint.“

Barca: Koeman bekommt Rückendeckung

„Koeman ist unser Trainer. Wir haben in drei Tagen ein Spiel, und wir müssen ihn mit aller Kraft unterstützen“, sagte Barcas Technischer Direktor Ramon Planes nach dem Spiel in Cádiz.

Damit widerlegt er zumindest nach außen hin eine Schlagzeile der As, die am Freitag titelte: „Niemand glaubt an Koeman!“