BVB: Ex-Keeper Mitchell Langerak bricht in Japan Rekorde in Serie!

Mitchell Langerak lässt seine Karriere derzeit in der japanischen J-League bei Nagoya Grampus ausklingen. Der ehemalige Torhüter von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart spielt seit 2018 im asiatischen Inselstaat und sorgt dort nun für Rekorde am laufenden Band. (Service: Alle News zur Bundesliga)

Auch seine Erfolgsgeschichte in Japan geht noch weiter: Seit seinem Wechsel zu Nagoya spielte er in der Liga ganze 50 Mal zu Null - ein weiterer Liga-Rekord für den Goalie.

Videoanalyse als Erfolgsgeheimnis

Daneben nutzt er auch modernste Technik, wie die meisten professionellen Sportler heutzutage - und schaut sich neben Aufnahmen des Gegners auch eigene an, um an seinen Schwächen zu arbeiten.

„Ich schaue mir immer die Statistiken und Daten an. Ich schaue mir Aufnahmen von gegnerischen Spielern an. Nach Spielen schaue ich mir regelmäßig alles an - meine eigenen Ballkontakte, meine Passgenauigkeit. Solche Dinge interessieren mich. Bei den Gegnern schaue ich mir die voraussichtliche Aufstellung an, die Stärken, wo sie ihre Tore geschossen haben, wo sie gefährlich sind, was sie gerne machen - mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß“, erklärte der Keeper seine Spielvorbereitung.