Manchester United: Cristiano Ronaldo als Trainer-Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer?

So wohl fühlen sich CR7 und Georgina in Manchester

Der 36 Jahre alte Portugiese, der nach zwölf Jahren und den Stationen Real Madrid sowie Juventus Turin wieder bei United angeheuert hat, ist bei den Red Devils bereits in kürzester Zeit der Boss auf dem Platz – und bald auch an der Seitenlinie?

Manchester United: Ronaldo ist der “Trainer in spe“

Der Portugiese habe an der Seitenlinie bereits „auf internationaler Bühne, zuletzt bei der Europameisterschaft, Anweisungen gegeben“ – und auch auf seine Mitspieler bei Manchester United habe er laut Sherwood einen großen Einfluss, „da er weiß, was benötigt wird. Und wenn er glaubt, dass er neben dem Trainer stehen und Instruktionen geben muss, dann muss man ihn lassen“.

„Ich denke, es ist in Ordnung, dass Ronaldo an der Seitenlinie steht, und Ole wird das akzeptieren müssen“, fügte Sherwood hinzu. „Wenn er ihn in seinen Fußballverein holt, muss man wissen, was man sich damit einhandelt.“