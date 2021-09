Ryder Cup: Martin Kaymer glaubt an europäische Titelverteidigung

Anzeige

Martin Kaymer ist Vizekapitän des europäischen Teams © GETTY IMAGES/AFP/SID/WARREN LITTLE

SID

Der europäische Vizekapitän Martin Kaymer glaubt beim Ryder Cup gegen die US-Golfer auf dem Straits Course in Haven an sein routiniertes Team.

Martin Kaymer blickt optimistisch auf den kommenden Ryder Cup und spricht dem Team Europas gute Chancen zu.

„Erfahrung spielt beim Ryder Cup eine wesentliche Rolle“, sagte der 36-Jährige, der beim größten Golfspektakel der Welt diesmal in neuer Funktion unterwegs ist, im Gespräch mit Sky Sport News HD.

Kaymer: „Europa hat gute Chancen“

Auf dem Papier gelten bei dem Duell, das von Freitag bis Sonntag ausgetragen wird, die USA als Favorit. Dennoch hat Europa realistische Aussichten, seinen Titel von 2018 zu verteidigen.

„Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil wir ein sehr ausgeglichenes Team haben“, sagte Kaymer: „Europa hat eine gute Chance. Aber in Amerika zu gewinnen, wird schwierig.“

In seiner neuen Rolle will Kaymer, der in diesem Jahr nicht als Spieler dabei ist, die zwölf europäischen Spieler um den Weltranglistenersten Jon Rahm (Spanien) unterstützen: „Ich werde versuchen, meine positiven Energie und meine positiven Erfahrungen auf das Team zu übertragen“.