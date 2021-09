Motorsport: Avus-Rennstrecke in Berlin wird 100 Jahre alt

Die berüchtigte Renn- und Teststrecke, die am 24. September 1921 feierlich eingeweiht wurde, ist mittlerweile nur noch ein funktionaler Teil der A 115, die Verbindung zwischen Halensee und Wannsee im Berliner Südwesten. (NEWS: Alles zum Motorsport)

An die reiche Historie erinnern in erster Linie die kürzlich sanierten Tribünenanlagen - welche lange Zeit bei weitem nicht ausreichten für das gewaltige Aufkommen von bis zu 300.000 Zuschauern, die Augenzeugen des technischen Fortschritts made in Germany werden wollten, der oft genug zu Propagandazwecken missbraucht wurde.