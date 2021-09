Bundesliga: VfL Bochum 1848 – VfB Stuttgart (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der VfL will gegen Stuttgart die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Bochum musste sich am letzten Spieltag gegen den FC Bayern München mit 0:7 geschlagen geben. Der VfB Stuttgart erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:3 als Verlierer im Duell mit Bayer 04 Leverkusen hervor.