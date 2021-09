3. Liga: Türkgücü München – Borussia Dortmund II (Sonntag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr trifft Türkgücü auf die Reserve des BVB. Am vergangenen Spieltag verlor Türkgücü München gegen den 1. FC Saarbrücken und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein. Dortmund II gewann das letzte Spiel und hat nun 17 Punkte auf dem Konto.