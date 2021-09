2. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Werder Bremen (Sonntag, 13:30 Uhr)

SG Dynamo Dresden will gegen den SV Werder Bremen die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Zuletzt musste sich Dynamo Dresden geschlagen geben, als man gegen den SV Darmstadt 98 die dritte Saisonniederlage kassierte. Am vergangenen Spieltag verlor Werder gegen den Hamburger SV und steckte damit die zweite Niederlage in dieser Saison ein.