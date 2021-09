2. Liga: Hamburger SV – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der Hamburger SV will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den 1. FC Nürnberg punkten. Letzte Woche gewann Hamburg gegen den SV Werder Bremen mit 2:0. Damit liegt der HSV mit zwölf Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Zuletzt holte der Club einen Dreier gegen FC Hansa Rostock (1:0).

Mit nur fünf Gegentoren stellt Nürnberg die sicherste Abwehr der Liga. Die Gäste treten mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Die Saisonausbeute beider Teams war bislang vergleichbar, sodass die Mannschaften derzeit in der gleichen Tabellenregion stehen. Die Körpersprache stimmte in der Regel beim Gastgeber, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 16 Gelbe Karten sammelte. Ist der 1. FC Nürnberg darauf vorbereitet? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.