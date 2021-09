Schalke 04: Grammozis, Terodde und Co. müssen liefern - Kolumne Markus Höhner

Am Samstagabend ist Top-Spiel in Rostock - und für den FC Schalke 04 kann nach der stimmungsdämpfenden Heimniederlage gegen Karlsruhe nur ein Sieg beim Aufsteiger das Arbeitsziel des Abends sein.

Schalker Herzblut am Rhein

Schaut man als Schalker aktuell nach Köln, muss das königsblaue Herz so richtig bluten. Für mich hat man im Frühjahr die Riesenchance verpasst, Steffen Baumgart mit aller Macht für den Neuanfang im Sommer nach Schalke zu lotsen. Wenn man sich nur mal reindenkt, wie das wohl gepasst hätte. Dieser Malocher, mit seiner Ausstrahlung, seiner Leidenschaft und seinem gradlinigem Temperament - mit Schiebermütze als „Knappen-Kappe“ an der Linie des FC Schalke?

Hängt Schalke zu sehr von Terodde ab?

Grammozis hat in seinem Kader durchaus viel Qualität. Was ihm aber fehlt, sind besonders offensive Alternativen in der Breite. Für die elf Saisontore in sieben Spielen waren genau drei Schützen zuständig. Zu viel hängt an Terodde. Einen effektiven oder ausstrahlungsvollen offensiven Nachleger gibt es nicht. Mit einem solchen sollte Rouven Schröder in der Winterpause personell aufrüsten.