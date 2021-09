FC Bayern: Tom Starke erzählt Anekdote über Franck Ribéry

In seinen sechs Jahren als Bayern-Keeper war Tom Starke eine Randfigur. Dass er dennoch wichtige Aufgaben übernahm, wie der heute 40-Jährige schildert.

Tom Starke ist beim FC Bayern eine echte Institution - obwohl er in seinen sechs Jahren als aktiver Spieler gerade einmal zwölf Mal das Tor hütete. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dass er in dieser Zeit mehr Pokale (15) sammelte, als im Bayern-Kasten zu stehen, tut seiner Popularität bei den FCB-Fans bis heute keinen Abbruch - im Gegenteil.

„Beim FC Bayern kommt es eben auf Leis­tung an, auch als Ersatz­tor­hüter“, sagt der heutige Torwarttrainer von Bayerns U19 bei 11Freunde . „Und ich wusste nie, wann ich das nächste Mal gebraucht werde, ob heute oder in zwei Jahren. Ich wollte immer bereit sein und des­halb im Trai­ning nie­mals abfallen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Starke: „Ich will da keinen Namen nennen ...“

„Ich will da keine Namen nennen, aber bei den Bayern kommt es vor, dass ein Spieler in seinen Augen zu früh aus­ge­wech­selt wird und er damit unzu­frieden ist“, plaudert Starke aus dem Nähkästchen

„Einmal hatte ich das Gefühl, dass dieser Spieler im nächsten Trai­ning eher gegen den Trainer gespielt hat, um ihm zu zeigen, wie sauer er war. Da habe ich mir den Kol­legen geschnappt und ihm klargemacht, dass er sich ja nur selber schadet und er den Trainer in dessen Mei­nung nur bestä­tige. Ich habe ihm gesagt: ‚Wenn du schon so ego­is­tisch denkst, dann sorg‘ dafür, dass der Trainer beim nächsten Mal nicht an dir vor­bei­kommt!‘“