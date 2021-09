Samuel Eto'o über Erling Haaland und Kylian Mbappè

Jetzt äußerst sich der ehemalige Weltklassestürmer gegenüber der spanischen Sportzeitung as zu seinem strauchelnden Ex-Verein FC Barcelona und zur neuen Generation der Super-Stürmer.

Mbappé sieht Eto‘o noch stärker als Haaland

Mbappé sieh er aktuell aber noch eine Stufe über Haaland. Der Franzose sei der, der am ehesten auf Lionel Messi und Cristiano Ronaldo als Dominator des Weltfußballs folgen könnte.

„Wir haben seit Jahren zwei Monster im Weltfußball, Cristiano Ronaldo und Messi, die jetzt aber langsam auch ein gewisses Alter erreichen. Andere müssen in ihre Plätze aufrücken und einen, den ich da definitiv sehe, ist Kylian.“

Gerade der Wechsel seines ehemaligen Mitspielers Messi, kam für ihn aber äußerst überraschend. „Ich glaube niemand hat sich vorstellen können, dass Messi Barca verlässt. Der Fußball ist aber so eine spezielle Welt, wo man nie weiß, was als nächstes passiert.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Eto‘o: Barca-Krise kommt nicht überraschend

Dafür sieht er gerade die Jugendakademie La Masia als gute Chance. „Die Akademie hat Barca so viele gute Spieler gebracht. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt und Barca so wieder nach oben kommt.“