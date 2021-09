Rad-WM 2025 in Ruanda - Premiere für Afrika

Straßen-Weltmeisterschaften 2025 erstmals in Afrika © AFP/SID/KHALED DESOUKI

Das teilte der nationale Verband am Donnerstag mit. Die Entscheidung muss auf dem UCI-Kongress am Freitag im belgischen Löwen aber noch ratifiziert werden.

Ruandas Hauptstadt Kigali setzte sich demnach gegen den marokkanischen Bewerber Tanger durch. Mit der Tour of Ruanda ist das ostafrikanische Land bereits Ausrichter eines der wichtigsten Radsport-Events auf dem Kontinent.

Derzeit finden die Weltmeisterschaften in der belgischen Region Flandern statt. 2022 ist die australische Stadt Wollongong Gastgeber, es folgen Glasgow (2023) und Zürich (2024). Letztmals in Deutschland fand eine Straßenrad-WM 2007 in Stuttgart statt.