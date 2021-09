Anzeige

Tischtennis: Dimitrij Ovtcharov verliert Auftaktmatch in Doha Ovtcharov patzt bei Turnier-Comeback

Dimitrij Ovtcharov hat sein Auftaktmatch in Doha verloren © AFP/SID/JUNG YEON-JE

SID

Dimitrij Ovtcharov setzt seine Rückkehr in den Turnieralltag nach Olympia in Tokio in den Sand. Der 33-Jährige verliert in seinem Auftaktmatch gegen einen Südkoreaner.

Für den Tischtennis-Olympiadritten Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) hat die Rückkehr in den Turnieralltag nach den Sommerspielen in Tokio mit einem unerwarteten Dämpfer begonnen.

Beim WTT-Turnier in Doha scheiterte der topgesetzte Weltranglistensiebte nach einem Erstrunden-Freilos in seinem Auftaktmatch am 73 Positionen tiefer geführten Südkoreaner Cho Seungmin mit 1:3 und verpasste damit das Achtelfinale.

Ausgeschieden sind auch der deutsche Ex-Meister Ricardo Walter (Grünwettersbach) und die DM-Titelträger Benedikt Duda/Dang Qiu (Bergneustadt/Düsseldorf) im Doppel.

Damit sind in Katar keine deutschen Spieler mehr in den Wettbewerben vertreten. Der frischgekürte Europe-Top-16-Sieger Patrick Franziska (Saarbrücken) hatte seine geplante Reise an den Golf wegen der Team-EM ab Dienstag im rumänischen Cluj kurzfristig abgesagt.