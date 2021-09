ATP: Peter Gojowczyk erreicht in Metz das Viertelfinale

Am Donnerstag besiegte der 32 Jahre alte Münchner den Olympia-Silbermedaillengewinner Karen Khachanov aus Russland 6:3, 7:6 (7:2) und zog zum dritten Mal in diesem Jahr in die Runde der besten Acht ein. 2017 hatte Gojowczyk in Metz seinen bislang einzigen Titel auf ATP-Ebene gewonnen.