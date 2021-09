Pokémon Unite Guide: Knuddeluff Attacken & Items

Glaubt es oder nicht, richtig eingesetzt kann Knuddeluff eine richtige Waffe sein - auch wenn er null komma null so aussieht © Tencent

Diese Woche widmen wir ganz den Supportern. Wie ihr Knuddeluff in Pokémon Unite spielt und eure Angreifer nach vorne bringt, erfahrt ihr diesem Guide.

Seit dem 22. September gibt es Pokémon Unite auch für eure Mobilgeräte. Damit ist der Release quasi offiziell und die Entwickler haben die Zeit der Beta-Phase genutzt: Der Release-Patch hat für den letzten Feinschliff der Pokémon gesorgt und Knuddeluff wurde sogar generft. Ja, so stark ist der rosa Ballon nämlich.

Die optimalen Knuddeluff-Items

Kampfitem: Als Kampfitem empfehlen wir Rauchwolke oder den Fluchtknopf. Knuddeluff ist nicht besonders mobil. Wenn ihr also wirklich mal raus aus einem Teamfight wollt, braucht ihr Fluchtknopf. Falls ihr Probleme habt, an die Gegner heranzukommen, um sie einzuschläfern, ist Rauchwolke die perfekte Verlangsamung.

Knuddeluff Fähigkeiten-Build

Wie mit jedem Supporter müsst ihr eurem Angreifer helfen, die wilden Pokémon so schnell wie möglich zu besiegen. Dafür lernt ihr auf Level 1 Pfund.

Mit Level 3 bekommt ihr dann automatisch Einigler. Ihr rollt euch zusammen und schleudert Gegner, die ihr auf eurem Weg trefft, in die Luft. Das Gute an Einigler ist, dass ihr damit die Abklingzeit eurer Fähigkeiten zurücksetzt. Ihr könnt also Pfund einsetzen, dann Einigler und dann wieder Pfund.