Formel 1: Neuer Ferrari-Motor für Sotschi - Charles Leclerc wird strafversetzt

Ferrari baut bei Charles Leclers einen neuen Motor ein und will ihn für die kommende Saison testen. Dafür nimmt die Scuderia sogar eine Strafe in Kauf.

Noch vor dem ersten Training in Sotschi steht bereits fest, dass Charles Leclerc das Rennen am Sonntag von der letzten Position aus in Angriff nehmen wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)