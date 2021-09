3. Liga: FC Viktoria Köln – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FC Viktoria Köln will im Spiel gegen den MSV Duisburg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Viktoria musste sich im vorigen Spiel dem TSV Havelse mit 0:1 beugen. Letzte Woche gewann Duisburg gegen Eintracht Braunschweig mit 3:2. Damit liegen die Zebras mit zwölf Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Vikt. Köln. Die mittlerweile 17 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Zur Entfaltung ist der FC Viktoria Köln daheim noch nicht gekommen, was fünf Punkte aus vier Partien demonstrieren. Mehr als Platz 19 ist für die Heimmannschaft gerade nicht drin. Die Saison von Viktoria verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Vikt. Köln einen Sieg, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen verbucht. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der FC Viktoria Köln in den vergangenen fünf Spielen.