Bundesliga: 1. FC Union Berlin – DSC Arminia Bielefeld (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft Union auf die Arminia. Zuletzt kassierte der 1. FC Union Berlin eine Niederlage gegen Borussia Dortmund – die erste Saisonpleite. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim kam Bielefeld im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (0:0).

Am liebsten teilt Union die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.