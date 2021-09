Pokémon Unite Guide: Pantimos Attacken & Items

Pantimos - Alle lieben ihn, keiner will ihn spielen, warum? © Tencent

Heute widmen wir uns endlich mal einem Supporter-Pokémon in Pokémon Unite. Ihr wollt Pantimos lernen? Dann ist dieser Pokémon-Guide genau das Richtige für euch!

Es passt zu jedem Angreifer, kann auf der Top- oder Bot-Lane gespielt werden und es fühlt sich einfach gut an, ein Pantimos im Team zu haben. Ist euch schon mal aufgefallen, wie sehr es euch freut, einen Supporter dabei zu haben? Warum dann nicht mal selber die Teammitglieder auf den Schultern tragen?

Die optimalen Pantimos-Items

Mit Pantimos könnt ihr eigentlich sehr viele Items spielen. Aber wenn ihr einen universellen Supporter-Build anstrebt, sind diese hier die besten und in jeder Situation nützlich:

Pantimos Fähigkeiten-Build

Weil Pantimos ein Support-Pokémon ist und die Last Hits auf die wilden Pokémon eher den Teammitgliedern überlässt, bekommt es auf Level 4 bereits eine neue Attacke: Konfusion. Mit Konfusion fängt auch schon der Spaß an.

Ihr habt sowieso schon sehr viel CC durch eure Standardangriffe, die die Gegner regelmäßig in die Luft schleudern und an Lichtschild muss man erstmal vorbeikommen. Konfusion erweitert euer Kit mit einem Rückstoß. Wenn ihr Pokémon mit Konfusion trefft und sie gegen Terrain schleudert, werden sie betäubt. Und natürlich könnt ihr Gegner mit Konfusion in euer Lichtschild stoßen. Die perfekte Combo, um das eigene Team zu schützen oder euren Angreifern die notwendige Zeit zu kaufen, selbst ein Relaxo umzuhauen.