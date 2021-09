2. Liga: FC Ingolstadt 04 – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:30 Uhr)

Am Samstag trifft der FCI auf die Fortuna. Zuletzt kassierte Ingolstadt eine Niederlage gegen den FC St. Pauli – die fünfte Saisonpleite. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Düsseldorf kürzlich gegen den SSV Jahn Regensburg zufriedengeben.

Mit 18 Gegentreffern ist der FC Ingolstadt 04 die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gastgebern verbesserungswürdig, was man an den erst fünf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler. Körperlos agierte Düsseldorf in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (16-0-0) bestätigt. Ob sich der FCI davon beeindrucken lässt? Ingolstadt wie auch Fortuna Düsseldorf haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.