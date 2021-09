2. Liga: SC Paderborn 07 – Holstein Kiel (Samstag, 13:30 Uhr)

Holstein Kiel steht beim SCP eine schwere Aufgabe bevor. Paderborn muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Die Störche ernteten am letzten Spieltag nichts und gingen mit 0:3 als Verlierer im Duell mit Hannover 96 hervor.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des SC Paderborn 07 sind vier Punkte aus drei Spielen. Die Heimmannschaft führt das Feld der 2. Liga mit 14 Punkten an. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SCP ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur sechs Gegentore zugelassen hat. Paderborn weist bisher insgesamt vier Erfolge, zwei Unentschieden sowie eine Pleite vor. Der SC Paderborn 07 tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Auf des Gegners Platz hat Kiel noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwei Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Hintermannschaft von Holstein Kiel steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 16 Gegentore kassierten die Störche im Laufe der bisherigen Saison. Die Zwischenbilanz von Kiel liest sich wie folgt: ein Sieg, zwei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Auftritte von Holstein Kiel waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.