2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC Erzgebirge Aue (Freitag, 18:30 Uhr)

Aue muss mit einer schwarzen Serie von vier Niederlagen im Gepäck auch noch bei Liga-Schwergewicht SSV Jahn Regensburg antreten. Das letzte Ligaspiel endete für den SSV mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Fortuna Düsseldorf. Am letzten Spieltag nahm der FC Erzgebirge Aue gegen den SC Paderborn 07 die vierte Niederlage in dieser Spielzeit hin.