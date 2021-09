Ex-Präsident Fritz Keller kritisiert DFB

Fritz Keller übt Kritik an der Führungsstruktur des DFB © AFP/SID/INA FASSBENDER

Der ehemalige Präsident Fritz Keller hat gut vier Monate nach seinem Rücktritt scharfe Kritik an der Führungsstruktur im Deutschen Fußball-Bund (DFB) geübt.

„Es geht heute nicht mehr, dass irgendein branchenfremder, der gewählt wird, Sachen entscheidet wie am Stammtisch. Beim DFB, beim größten Fußballverband der Welt, ist das immer noch so“, sagte der 64-Jährige bei Sky Sport News .

Keller: Das ist beim DFB „schiefgegangen“

Es gehe um „Qualifikation und Nachhaltigkeit“, erklärte der frühere Präsident des SC Freiburg: „Dass einfach die Entscheidungen bei denen sind, die es können. Fußball ist so schnelllebig, aber trotzdem muss man in Generationen denken.“ Das sei „schiefgegangen“ beim DFB und müsse „unbedingt“ geändert werden, so Keller weiter.