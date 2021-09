FC Barcelona: Laporta will Pep Guardiola wohl von Barca-Rückkehr überzeugen

Der FC Barcelona fällt derzeit vor allem mit negativen Schlagzeilen auf. Nun will der Präsident eine lebende Klub-Legende von einer Rückkehr überzeugen.

Ronald Koeman hat sich mit seiner außergewöhnlichen Pressekonferenz wohl wenig Freunde in Barcelona gemacht. Der Verantwortlichen des FC Barcelona könnten daher schon an einem Nachfolge-Plan für den Coach arbeiten.

Der Niederländer hatte keine Fragen von Journalisten beantwortet, sondern stattdessen eine Erklärung verlesen. Der Tenor: Barca befinde sich in einem äußerst komplizierten Umbruch und schlechte Ergebnisse seien die Folge davon.

Sucht Laporta bereits Koeman-Nachfolger?

Guardiola als Trainer, Sportdirektor oder Berater?

Laut El Nacional arbeitet Laporta bereits an einer Rückkehr des Katalanen in die Heimat. Guardiola hatte Barca bereits von 2008 bis 2012 mit großen Erfolgen gecoacht und aus der Mannschaft die wohl beste der Welt gemacht. Laporta war auch damals Präsident und kennt Guardiola gut.

Dem Bericht zufolge wolle der Präsident „alles, was in seiner Macht steht“ unternehmen, um den derzeitigen Trainer von Manchester City von dem Trainerposten in Katalonien zu überzeugen.