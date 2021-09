Formel 1: Mick Schumacher auch 2022 bei Haas

Der Name Schumacher: "Ansporn für alle anderen!"

Mick Schumacher geht auch in seiner zweiten Formel-1-Saison für das US-Team Haas an den Start.

Am Donnerstag vor dem Großen Preis von Russland ( Sonntag, 14.00 Uhr im LIVETICKER ) bestätigte der Rennstall den 22-Jährigen für das Jahr 2022. Schumachers Teamkollege bleibt der Russe Nikita Mazepin (22), der in Sotschi sein Heimrennen bestreitet (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1) .

„Als Teil des Fahrerfelds in der Formel 1 lebe ich meinen Traum“, sagte Schumacher: „Das erste Jahr mit Haas ist sehr spannend, ich bin sicher, dass ich all die Erfahrungen, die ich sammle, im kommenden Jahr einbringen kann.“

Das Hinterbänkler-Team hofft darauf, in der nächsten Saison unter dem grundlegend neuen technischen Reglement ein deutlich konkurrenzfähigeres Auto zu haben. „Mit den Ambitionen des Rennstalls und der Unterstützung durch Ferrari glaube ich natürlich, dass wir näher an das Feld heranrücken und um Punkte kämpfen können“, sagte Schumacher.

Eine Überraschung ist die Vertragsverlängerung nicht mehr, Teamchef Günther Steiner hatte in den vergangenen Wochen immer wieder eine baldige Einigung angekündigt. SPORT1 hatte bereits vor einigen Wochen über die geklärte Zukunft berichtet.

Bereits am Rande des Belgien-GP in Spa (29. August) hatte Schumi junior betont, dass es „momentan so aussieht“, als würde er bei Haas verlängern.