Premier League: Cristiano Ronaldo von Manchester United soll für Sporting spielen

So wohl fühlen sich CR7 und Georgina in Manchester

Cristiano Ronaldo ist zurück in der Premier League bei Manchester United und legte bisher einen Einstand nach Maß hin. Vier Tore in drei Pflichtspielen erzielte der Portugiese seit seiner Rückkehr bereits für die Red Devils und glänzte zuletzt erneut beim 2.1-Auswärtssieg von ManUnited gegen West Ham United.

„Cristianinho“ könnte Wunsch erfüllen

„Wenn es nach mir ginge, wäre er bereits hier. Er sieht sich gerne Spiele von Sporting an“, verriet Aveiro über ihren Sohn. Gut möglich also, dass Ronaldo auf seine alten Tage noch den Weg in seine Heimat findet.

Bei Sporting schaffte der fünfmalige Weltfußballer einst den Sprung in den Profifußball und absolvierte 31 Spiele für die erste Mannschaft, ehe er seinen großen Durchbruch in Manchester erlebte. Dort knüpft er nach seiner Rückkehr an die erfolgreiche Zeit an.